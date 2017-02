F. C. Porto com duas novidades no onze em Guimarães

Hoje às 19:38, atualizado às 19:52 Facebook

Herrera e André André são apostas de Nuno Espírito Santo no onze inicial do F. C. Porto frente ao Vitória de Guimarães. Jogo tem o pontapé de saída às 20.30 horas, no Estádio D. Afonso Henriques.

Acompanhe o jogo, minuto a minuto, a partir das 20.30 horas.

Em relação ao jogo com o Sporting, Nuno Espírito Santo prescindiu de Corona e Óliver e apostou em Herrera e André André. De regresso a Guimarães, de onde se transferiu para os dragões, Soares mantém a titularidade e forma a dupla de ataque com André Silva.

No Vitória de Guimarães, o médio defensivo Celis, emprestado pelo Benfica no último dia do mercado de janeiro, é a novidade de Pedro Martins no onze.

V. Guimarães: Douglas; Bruno Gaspar, Josué, Pedrão e Konan; Celis e Zungu; Hurtado, Bernard e Raphinha; Rafael Martins.

F. C. Porto: Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano e Alex Telles; Danilo, Herrera e André André; Brahimi , Soares e André Silva.