F. C. Porto empresta Abdoulaye a Vítor Pereira

O defesa central senegalês vai jogar, até ao fim da época, no TSV 1860 Munique, que fica com opção de compra no fim do campeonato.

A confirmação foi dada, na tarde desta quarta-feira, pelo clube da 2.ª divisão alemã que é treinado pelo português Vítor Pereira, que já orientou Abdoulaye no F. C. Porto em 2012/13.

Pelos dragões, o defesa conquistou um campeonato e duas Taças de Portugal e chega ao clube germânico depois de jogar, também por empréstimo no V. Guimarães, nos espanhóis do Rayo Vallecano e nos turcos do Fenerbahçe e do Alanyaspor.