F. C. Porto goleia na apresentação aos sócios

Dragões bateram Deportivo da Corunha, por 4-0. Aboubakar bisou na primeira parte, Corona fez o terceiro no início da segunda parte e Marega selou as contas do jogo ao cair do pano, em mais uma exibição convincente da equipa de Sérgio Conceição.

Apresentando o onze que deverá iniciar a Liga, frente ao Estoril, o F. C. Porto voltou a realizar uma exibição de bom nível. Pressionante e objetivo, o conjunto de Sérgio Conceição expressou em números a superioridade evidenciada aos 14 e 43 minutos, por intermédio de Aboubakar. O camaronês tem-se assumido como o goleador dos dragões e voltou a confirmá-lo com um bis, para regozijo dos adeptos portistas, que lotaram o Dragão.

Aos 56 minutos, Corona aproveitou uma infantilidade do ex-benfiquista Sidnei para dilatar a a vantagem azul e branca. Com o desenrolar do encontro, os dois treinadores foram realizando muitos substituições e o jogo foi perdendo ritmo e qualidade. Ainda assim, os dragões controlaram os acontecimentos, perante um Deportivo da Corunha ser arte e ideias para criar lances dignos de perigo. Aos 87 minutos, Marega aproveitou uma oferta de Rober para assinar o resultado final.