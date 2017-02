F. C. Porto já vendeu 43 mil bilhetes para o "clássico" com Sporting

Hoje às 10:41, atualizado às 10:46 Facebook

O F. C. Porto informou, esta quarta-feira, que "já foram vendidos 43 mil bilhetes" para o jogo frente ao Sporting, no sábado, da 20.ª jornada da I Liga de futebol, no Estádio do Dragão.

"O 'clássico' entre F. C. Porto e Sporting, que acontece numa altura em que os 'dragões' estão a um ponto do primeiro lugar, está naturalmente a gerar grande expectativa entre os adeptos portistas, pelo que não surpreenderá se o Estádio do Dragão tiver lotação esgotada no próximo sábado", refere o clube na sua "newsletter" diária.

O F. C. Porto ocupa o segundo lugar da I Liga, com 44 pontos, a um do líder Benfica e com mais seis do que o Sporting, que segue em terceiro.

O embate está marcado para sábado, a partir das 20:30.