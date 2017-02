F. C. Porto junta-se ao Benfica na final da Taça Hugo Santos

Ontem às 23:46 Facebook

Os dragões eliminaram a Oliveirense na segunda meia-final da competição.

O F. C. Porto derrotou, nesta sábado, a Oliveirense por 70-65, em Oliveira do Hospital, e vai disputar no domingo mais uma clássica final da Taça Hugo dos Santos de basquetebol contra o rival Benfica. Será a terceira final entre águias e dragões nesta competição.

Com o base José Barbosa em excelente plano (somou 17 pontos e três assistências) e a compensar a ausência do habitual titular, José Abreu, devido a lesão, a turma de Oliveira de Azeméis manteve sempre o conjunto da Invicta intranquilo durante a primeira parte.

No início do terceiro período, ao somar um parcial de 10-0, o FC Porto aumentou a vantagem para dez pontos (43-33) e a Oliveirense abanou, mas manteve-se sempre na luta pelo triunfo.

A incerteza no vencedor prolongou-se até ao derradeiro segundo. Uma penetração de Brad Tinsley colocou o marcador em 68-63 a 58 segundos do final e decidiu o duelo.