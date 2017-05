F. C. Porto não foi além de um empate com o Marítimo

Ontem às 22:29 Facebook

Desilusão azul e branca na Madeira. O F. C. Porto empatou com o Marítimo, a um golo, e poderá ter hipotecado todas as aspirações na luta pelo título.

Impedido de perder pontos na perseguição ao Benfica, na antepenúltima jornada da Liga, o F. C. Porto não foi além de um empate, a uma bola, frente ao Marítimo, na Madeira. Otávio adiantou os dragões no marcador, aos 28 minutos, mas Djoussé assinou o empate dos insulares, aos 69.

Após 45 minutos de bom nível, em que teve várias oportunidades para construir um resultado mais tranquilo, o F. C. Porto sucumbiu à eficácia do Marítimo que, na sequência de um canto, estabeleceu a igualdade e conquistou um importante ponto na luta pela Liga Europa.

Com o empate na Madeira, os dragões reduziram para dois pontos a diferença pontual para o líder Benfica. Porém, as águias têm menos um jogo, domingo, em Vila do Conde, com o Rio Ave. Os encarnados estão cada vez mais perto de conquistarem o tetracampeonato.