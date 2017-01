"F. C. Porto? Não há impossíveis", diz treinador do Estoril

Hoje às 17:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Pedro Gómez Carmona, treinador do Estoril, promete uma equipa motivada para contrariar o favoritismo dos dragões no jogo deste sábado (18.15 horas).

Com o pleno de derrotas nos cinco jogos à frente do Estoril, na Liga, o treinador Pedro Gómez Carmona acredita que é possível surpreender e conquistar pontos na receção ao F. C. Porto. O técnico deu como exemplo a vitória do Moreirense frente ao Benfica, na Taça da Liga, para mostrar que no futebol tudo é possível.

"Temos intenções de fazer algo positivo. A equipa está a trabalhar bem e quando se acredita não há impossíveis. Temos o exemplo do Benfica, que era o favorito, e a equipa inferior, o Moreirense, ganhou. Jogar perante os nossos adeptos é um fator de motivação extra e pedimos o apoio deles", disse, confiante, Pedro Gómez Carmona.

Joel, Matheus Índio e Nuno Lopes, a contas com lesões, são baixas confirmadas nos canarinhos para a receção ao F. C. Porto.