F. C. Porto passa aos quartos de final da Youth League

O F. C. Porto garantiu, esta terça-feira, a passagem aos quartos de final da Liga Jovem da UEFA, graças a uma vitória por 3-0 frente aos romenos do FC Viitorul Constanta.

Depois de uma primeira parte fraca da equipa azul e branca, os dragões, que jogaram no Centro de Estágio do F. C. Porto, no Olival, surgiram transfigurados na segunda metade, com um domínio de jogo que deu frutos.

Ayoub, aos 54, Rui Pedro, aos 69, e Madi Queta, aos 90+1, apontaram os golos do encontro.

Nos quartos de final, agendados para 7 ou 8 de março, o F. C. Porto desloca-se ao reduto do FC Barcelona ou do Borussia Dortmund, que se defrontam nsta quarta-feira, em Espanha.

Em quatro edições da Youth League, esta é segunda vez que o conjunto portista chega aos quartos de final da prova.

Na primeira vez que tal ocorreu, em 2014/15, os azuis e brancos acabaram goleados (5-0), nos "quartos", pelos belgas do Anderlecht.