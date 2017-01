F. C. Porto pode ter Maxi e Corona no Estoril

Hoje às 17:22 Facebook

Os dois jogadores estão recuperados das respetivas lesões e podem entrar nas opções para o jogo deste sábado.

Maxi Pereira e Jesús Corona estão recuperados das lesões e aptos para a deslocação do F. C. Porto a casa do Estoril-Praia, em jogo da 19.ª jornada da Liga.

De acordo com a nota informativa publicada nesta quinta-feira no site oficial dos dragões, do boletim clínico continuam a fazer parte Danilo, que cumpriu regime de treino integrado condicionado, e Rúben Neves, que fez tratamento e trabalho de ginásio.

O argelino Brahimi, que na quarta-feira regressou ao Olival após a sua participação na Taça das Nações Africanas, já trabalhou integrado com o restante plantel portista.