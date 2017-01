F. C. Porto "proibido de falhar"

Nuno A. Amaral Hoje às 13:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Nuno Espírito Santo admitiu que a equipa portista não pode perder mais pontos no campeonato e espera voltar às vitórias no jogo de domingo com o Moreirense.

"Tivemos empates que nos penalizam muito, temos consciência disso, e estamos numa competição em que não podemos voltar a falhar", afirmou o treinador dos dragões, esta sexta-feira, na antevisão da partida com os cónegos.

"O Moreirense tentará dificultar a nossa tarefa, mas esperamos continuar a ser fortes em casa. A equipa mantém o processo de crescimento e tudo leva o seu tempo. Temos de pensar em como chegar ao golo, para conseguirmos vitórias consecutivas, que é o que queremos", acrescentou Nuno, numa conferência de imprensa em que comentou a recente reunião do Conselho de Arbitragem.

"Espero que tenha servido para que algo mude. É tempo de deixar de falar tanto nos árbitros", disse, virando atenções para dentro e desvalorizando as ausências forçadas de vários jogadores, como Brahimi, Layún, Otávio ou Rúben Neves.

"A nossa obrigação é potenciar e explorar todo o talento que existe no plantel. As ausências não serão prolongadas e com quem estamos podemos continuar a lutar pelos nossos objetivos, no campeonato e na Liga dos Campeões", sublinhou, deixando ainda uma palavra para Pinto da Costa, que acaba de se tornar o presidente há mais tempo em atividade: "São 58 títulos, temos muito orgulho e oxalá fique por muito tempo".