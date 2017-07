Restam 100 bilhetes para a apresentação do F. C. Porto

Ontem às 23:31 Facebook

O F. C. Porto informou, esta noite, que já só estão disponíveis 100 bilhetes para o jogo de apresentado da equipa para a época de 2017/18, no próximo domingo, frente aos espanhóis do Deportivo da Corunha.

Os ingressos que sobram para a estreia da equipa de Sérgio Conceição no Estádio do Dragão, no domingo à noite (19.30 horas), podem ser apenas adquiridos nas Porto Store.

Os dragões informaram ainda que os bilhetes para o jogo de estreia na Liga, no Dragão, com o Estoril, a 9 de agosto, são colocados à venda amanhã, sábado, a partir das 10 horas. Os preços vão dos 50 aos 16 euros para o público, e dos 35 aos 10 para os sócios.