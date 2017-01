F. C. Porto vence Moreirense e aproxima-se do topo

Hoje às 19:52, atualizado às 19:56 Facebook

Os dragões triunfaram por 3-0 e aproveitaram os empates cedidos, no sábado, por Benfica e Sporting.

O duelo do Estádio do Dragão até começou com um grande susto para a equipa portista. Logo aos quatro minutos, Podence conduziu o contra-ataque dos cónegos, que terminou com um remate forte de Francisco Geraldes e uma defesa bem atenta de Casillas.

Já depois de Alex Telles e Marcano terem ameaçado, o F. C. Porto marcou mesmo, aos 30 minutos. Após livre de Telles que Makaridze desviou, Marcano foi extremo de ocasião e assistiu Óliver para o 1-0.

A primeira parte não terminaria sem o segundo golo dos dragões, marcado por André Silva, que aproveitou defesa incompleta de Makaridze a remate de Corona para celebrar o 11.º tento no campeonato.

A missão do Moreirense ficava muito complicada e o cenário piorou em cima do intervalo, quando Francisco Geraldes viu o segundo cartão amarelo, e consequente vermelho, após travar um contra-ataque de Danilo.

O jogo ficou definitivamente sentenciado aos 62 minutos, quando Marcano ampliou para 3-0, tendo todo o tempo do mundo para cabecear para golo no coração da área cónega.

À entrada dos últimos 20 minutos, o Dragão aplaudiu de pé o regresso de Kelvin - entrou para o lugar de Corona -, que voltou a jogar com a camisola azul e branca mais de dois anos depois.

Com o triunfo deste domingo, o F. C. Porto reduziu para quatro pontos a desvantagem em relação ao líder do campeonato, o Benfica, e aumentou, também para quatro pontos, a vantagem relativamente ao Sporting.