Um golo de Otávio, aos 28 minutos, dá vantagem aos dragões frente ao Marítimo, na Madeira.

Com Fernando Fonseca, Herrera e Brahimi no onze, o F. C. Porto está a cumprir o favoritismo e a vencer o Marítimo ao intervalo, por 1-0. Otávio apontou o único golo da primeira parte, aos 28 minutos, após uma jogada de Herrera.

Em caso de vitória, os dragões igualam, à condição, o Benfica na liderança da Liga. As águias jogam amanhã com o Rio Ave, em Vila do Conde.

Aos 42 minutos, Fernando Fonseca esteve muito próximo de assinalar a estreia na equipa principal com um golo, mas permitiu a defesa a Charles.