Hoje às 18:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Herrera e Brahimi marcaram para os portistas e anularam o golo de Ricardo Valente.

O F. C. Porto está a ganhar ao Paços de Ferreira, ao intervalo do duelo entre ambos no Estádio do Dragão, referente à 33.ª jornada da Liga.

Os portistas até estiveram atrás no marcador, devido a um golo de Ricardo Valente, mas deram a volta ao resultado.

Herrera, aos 35 minutos, empatou, e Brahimi, na conversão de um penálti cometido sobre ele mesmo por Bruno Santos, consumou a reviravolta.