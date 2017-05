Faggioli dominador na Falperra, Rui Ramalho o melhor nacional

Delfim Machado Hoje às 18:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O piloto italiano Simone Faggioli não deu hipótese à concorrência na Rampa da Falperra que terminou este domingo à tarde, em Braga.

Ao volante do Norma M20FC, o eneacampeão europeu, de 38 anos e natural de Firenze, subiu duas vezes e em ambas bateu o melhor tempo de sempre do traçado, fixando o novo recorde em 1:48.686, o primeiro de sempre no minuto e 48. No Campeonato Nacional, Rui Ramalho foi o melhor.

Simone Faggioli já habituou o público da Falperra a grandes tempos. Era dele o recorde da pista, fixado em 2015, mas o tempo de há dois anos foi batido duas vezes pelo próprio recordista. Antevia-se assim, logo na primeira subida, a vitória que acabou por acontecer. "Estou muito feliz. Este ano é dura a batalha com o Merli e era importante ganhar em Portugal numa prova rápida, com muito público", disse Simone Faggioli, ao JN, após a vitória.

Em segundo lugar ficou Christian Merli, italiano de 44 anos natural de Trento, com uma diferença de 2.6 segundos no conjunto das duas subidas ao volante do Osella FA30. Ao contrário do primeiro dia, este domingo o sol propiciou bons tempos e a forte presença do público mostrou o porquê de a Falperra ser a mais mediática rampa do calendário nacional.

"É uma paisagem bonita, na lindíssima cidade de Braga, mas uma prova difícil com muita velocidade", sintetizou Faggioli, antes de deixar um elogio ao público a quem dedicou o recorde da pista que lhe vai dar "muita coragem" para o resto do campeonato onde quer conquistar o décimo título europeu.

No Campeonato Nacional de Montanha, a luta que se previa renhida entre os portuenses Pedro Salvador e Rui Ramalho nem chegou a começar. Na primeira subida oficial, o Silver Car EF10 de Pedro Ramalho sofreu a quebra de uma rótula de suspensão traseira esquerda à saída da "curva da morte", consequentemente provocou um ligeiro toque no raile e impediu que terminasse a subida.

"Vinha mais rápido, tinha ganhado décimas ao Rui no primeiro parcial e vinha para a zona rápida", lamentou Pedro Salvador, que ainda assim saiu "muito mais satisfeito com a performance" do protótipo que está a testar. Ainda fez a segunda subida mas o resultado já era nulo.

Rui Ramalho é que não escondeu a alegria pela vitória na Falperra. "Foi uma rampa muito positiva, é uma das minhas rampas favoritas, senão a favorita, a minha meta era baixar do minuto 2, consegui, e na última subida basicamente foi gerir a liderança porque não valia a pena estar a arriscar, a vitória estava garantida", justificou. Ao volante do Osella PA 21S EVO, Rui deixou toda a concorrência a mais de 26 segundos no conjunto das duas subidas oficiais.

Depois de Pedro Salvador ter ganho a Rampa da Penha na primeira prova do Campeonato Nacional de Montanha, Rui Ramalho responde com uma vitória na Rampa da Falperra. Antevê-se, por isso, um disputado campeonato a dois que só agora está a começar.