A equipa de Leonardo Jardim vai disputar o troféu com o Paris Saint-Germain, após vencer, esta quarta-feira, o Nancy, por 1-0.

Com Bernardo Silva e João Moutinho na equipa titular, o Mónaco decidiu o encontro em cima do intervalo, graças a um golo de Radamel Falcao, antigo avançado do F. C. Porto.

A final da Taça da Liga francesa está agendada para o dia 1 de abril.