"A assustadora equipa" do Canelas chega ao "The New York Times"

O momento em que, em abril último, o jogador Marco Gonçalves deu uma joelhada ao árbitro do jogo com o Rio Tinto, é uma das situações retratada nesta quinta-feira pelo prestigiado jornal norte-americano "The New York Times".

A fama do Canelas chegou ao considerado mais importante jornal do mundo. "A assustadora equipa de futebol com que ninguém quer jogar", intitula a publicação norte-americana, numa reportagem especial sobre a equipa que mais polémica tem motivado no futebol português

O "The New York Times" junta à peça várias fotografias, enumerando os casos dos últimos meses, a necessidade de forte contingente policial nos jogos, as vitórias por falta de comparência e a agressão ao árbitro do desafio de Rio Tinto.

O trabalho inclui declarações de Fernando Madureira, líder da claque "Super Dragões" e capitão do Canelas. "É injusto", refere o jogador, garantindo que os futebolistas dos gaienses não são uma equipa violenta. "Nós jogamos o mesmo que os outros. Não queremos perder, corremos, lutamos e damos tudo em campo", refere, a respeito.

O jornal norte-americano lembra, ainda, que as equipas adversárias preferiram pagar 750 euros de multa por cada falta de comparência do que ter de defrontar o Canelas.