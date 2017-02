FC Barcelona vence Athletic Bilbau e regressa aos triunfos

Hoje às 18:15 Facebook

O FC Barcelona, com André Gomes a titular, regressou este sábado aos triunfos na Liga espanhola de futebol, vencendo em Camp Nou o Athletic Bilbau (3-0), em jogo da 21.ª jornada.

Depois de na última jornada ter perdido pontos fora com o Bétis (1-1), num jogo com muitas razões de queixa da arbitragem -- que não viu a bola dentro da baliza contrária --, hoje a equipa de Luis Enrique não facilitou.

O técnico contou desta vez com o avançado Paco Alcácer na frente do ataque, ao lado de Neymar e Messi, enquanto Luis Suárez ficou no banco, e foi o antigo jogador do Valência a abrir o marcador, aos 18 minutos, após assistência de Neymar.

Ainda antes do intervalo, a 'estrela' argentina Lionel Messi, num livre, ao estilo de um canto mais curto, levou a bola diretamente à baliza adversária, colocando o resultado em 2-0, aos 40 minutos.

Já depois de Gerard Piqué sair lesionado ao intervalo, com uma contratura na coxa esquerda, Luis Enrique ainda fez sair Rafinha e Messi, e foi aos 67 minutos que vIdal, numa transição rápida de ataque, fechou o resultado em 3-0.

O FC Barcelona segue na segunda posição da Liga, com 45 pontos, a um do Real Madrid, que tem menos dois jogos disputados.

A equipa 'merengue' tem o jogo de domingo em dúvida, no qual visita o Celta de Vigo, devido às más condições atmosféricas, que terão danificado parte da estrutura do estádio dos Balaídos.

Já na sexta-feira a Liga espanhola teve que adiar o Deportivo-Bétis de Sevilha, devido a problemas causados pelo mau tempo na estrutura das bancadas do Estádio Riazor.