FC Barcelona vence Real Madrid em "clássico" de pré-temporada

O FC Barcelona venceu o Real Madrid por 3-2, num "clássico" de pré-temporada inserido na International Champions Cup, disputado no Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

Com Nélson Semedo, a mais recente contratação do 'Barça', a começar o jogo no banco, o clube catalão chegou depressa a uma vantagem de dois golos, graças aos remates certeiros de Messi (03 minutos) e Rakitic (07).

Os madrilenos, que ainda não contaram com Cristiano Ronaldo, conseguiram anular a vantagem do grande rival espanhol ainda no primeiro tempo, por intermédio de Kovacic (14) e Marco Ascencio (36), que levaram o jogo para intervalo empatado a dois golos.

Cinco minutos depois do reatamento, o FC Barcelona voltou para a frente do marcador, com um golo de Piqué, após uma assistência de Neymar, que poderá estar de saída do Real Madrid e a caminho do Paris Saint-Germain.

Aos 63 minutos, o treinador Ernesto Valverde colocou Nélson Semedo em campo, com o antigo lateral direito do Benfica a entrar para o lugar de Aleix Vidal.