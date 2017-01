F.C. Porto cede Sinan Bolat ao Arouca

Hoje às 11:09, atualizado às 11:10 Facebook

O guarda-redes Sinan Bolat, até agora emprestado pelo F.C. Porto ao Nacional da Madeira, é o mais recente 'rosto' da baliza do Arouca, cedido por meia época pelos 'dragões', anunciou esta terça-feira o clube da I Liga de futebol.

O guarda-redes internacional turco, que representou por seis vezes a seleção A da Turquia, tem 28 anos e estava ao serviço do Nacional, embora remetido à condição de suplente, com apenas um jogo disputado esta época, na Taça da Liga.

Bolat chega agora ao Arouca na tentativa de ter mais minutos de jogo. Em Arouca, terá de disputar a titularidade com Rui Sacramento, Igor Rocha e Rafael Bracali, que se mantém na equipa, depois de gorada a tentativa de contratação por parte da Chapecoense.

Bolat é segunda oficialização de hoje, depois do clube ter garantido o internacional venezuelano Jeffre Vargas, por empréstimo do Caracas (Venezuela), por época e meia. Estes dois recentes reforços já irão treinar esta tarde às ordens do treinador Lito Vidigal.