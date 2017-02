F.C. Porto compra passe de Óliver Torres

Hoje às 18:49, atualizado às 19:56 Facebook

O F.C. Porto comunicou, esta quinta-feira, à Comissão de Mercados de Valores Mobiliário (CMVM), a compra definitiva do passe de Óliver Torres.

No comunicado enviado à CMVM, os dragões confirmaram que exerceram a opção de compra do passe de Óliver e que o contrato de trabalho para as épocas seguintes será efetivado após o término do presente empréstimo, que acontecerá a 31 de dezembro de 2017.

O futebolista espanhol voltou no último verão ao F.C. Porto, cedido pelo Atlético de Madrid, sendo que no empréstimo ficara definida a obrigatoriedade de acionar a cláusula de opção sobre o jogador, fixada em 20 milhões de euros.