F.C. Porto critica pedido do Benfica ao Conselho de Arbitragem

O F.C. Porto considera que o pedido de reunião urgente do Benfica ao Conselho de Arbitragem "não é mais do que uma triste tentativa de coagir a arbitragem do jogo de amanhã em Braga."

Na "newsletter" do "Dragões Diário", os portistas defendem que, "pela primeira vez na história do futebol português - e provavelmente do futebol mundial -, um clube pede uma reunião com os dirigentes da arbitragem não estando a ser prejudicado".

Os dragões alegam que "em quase todos os jogos têm ficado penáltis por marcar na área do Benfica, a que se juntam agressões claras que não são punidas com o cartão vermelho".

Reagindo ao pedido do clube da Luz, o F.C. Porto pergunta e responde: "E por que faz isto o Benfica? Porque está com medo, porque sabe que o F.C. Porto está forte e porque tem consciência de que ao nosso clube foram subtraídos muitos pontos na classificação devido a decisões erradas de alguns árbitros, de resto como afirmam todos os especialistas minimamente independentes".

Já os encarnados querem ser ouvidos acerca de "situações anómalas que estão a acontecer" no futebol português e discutir o "clima intimidatório" que levou a que, "nas últimas semanas, ocorresse um conjunto de situações insustentáveis" relacionadas com a arbitragem.