Intervalo no Dragão: F.C. Porto a jogar com dez

F.C. Porto e Juventus encontram-se empatados no final da primeira parte do encontro dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que se realiza na noite desta quarta-feira, no Dragão. Os azuis e brancos jogam em inferioridade numérica por expulsão de Alex Teles.

F.C. Porto entrou com intensidade e a mira apontada sobre a baliza de Buffon. Brahimi usufruiu de um livre em zona central, mas o remate em arco saiu por cima da baliza do internacional italiano.

Depois de uma fase de adaptação, a Juventus cresceu e assumiu o domínio territorial, perante também um recuo, aparentemente, estratégico dos azuis e brancos.

Num período de equilíbrio, Alex Teles, claramente imprudente, viu dois cartões amarelos em apenas três minutos (25 e 28 m) e deixou a equipa a jogar com dez.

A partir desse momento a Juventus acentuou a pressão, mas Casillas e o poste evitaram que os italianos concretizassem.