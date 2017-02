F.C. Porto perde com a Juventus

JN Hoje às 21:36, atualizado às 22:40 Facebook

O F.C. Porto perdeu, na noite desta quarta-feira, com a Juventus (0-2), num encontro discutido no estádio do Dragão. Portistas jogaram mais de uma hora com dez unidades.

O desaire frente aos italianos complica a missão de os portistas ainda sonharem com os quartos de final da Liga dos Campeões. Frente a uma Juventus poderosa, os azuis e brancos cometeram o pecado de ficar a jogar com dez, um pouco antes da meia hora.

Dois lances imprudentes de Alex Teles acabaram por limitar a equipa e inclinar a balança da discussão.

O valor e competência de Casillas seguraram o conjunto na primeira parte. O espanhol impôs-se a Pjanic e Higuain.

Na etapa complementar, os dragões reequilibraram a discussão e Herrera ainda esteve perto de ultrapassar Buffon.

Massimiliano Allegri, técnico da Juve, foi feliz nas substituições. Pjaca e Dani Alves, que saíram do banco, sentenciaram o confronto.