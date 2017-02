F. C. Porto vence Tondela por 4-0

Hoje às 22:28, atualizado às 22:30 Facebook

O F.C. Porto subiu provisoriamente ao primeiro lugar no campeonato ao derrotar o Tondela, esta sexta-feira, por 4-0, no Estádio do Dragão. Os golos foram apontados por André Silva, Rúben Neves, Soares e Diogo Jota.

O primeiro golo dos dragões chegou aos 43 minutos, através de um penalti concretizado por André Silva. Chegou no momento certo visto que, antes, a equipa, dirigida por Nuno Espírito Santos, tinha denotado dificuldades para chegar com perigo à baliza de Cláudio Ramos. A expulsão de Osorio, por duplo cartão amarelo, já nos descontos, foi também crucial para afundar o Tondela.

No segundo período, dominado amplamente pelo F.C. Porto, Rúben Neves aumentou a vantagem após um remate de meia distância, e Soares marcou a seguir, depois de um excelente pontapé. Quase no fim, Diogo Jota fechou a contagem. A equipa fez um bom teste antes da receção à Juventus, marcado para quarta-feira.