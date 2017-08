FC Porto:"Vieira goza com adeptos, autoridades desportivas e polícia"

Hoje às 14:14, atualizado às 14:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Num comunicado publicado, esta terça-feira, no site do clube, o F.C. Porto critica Luís Filipe Vieira por negar qualquer ligação às claques.

"No futebol português há umas regras para todos os clubes e uma bolha de exceção para o Benfica, que permite ao clube da Luz viver em permanente regime alternativo", pode ler-se no comunicado.

As recentes declarações de Luís Filipe Vieira, negando conhecer qualquer claque ligada ao clube, não foram esquecidas na publicação. Ao longo do texto, é explicado que o Benfica "paga o aluguer de carrinhas para transportar" as claques e que o "treinador da equipa principal dá os parabéns em conferência de imprensa quando as claques fazem anos". É ainda referido que o clube cede "instalações no estádio às claques" e que estas "beneficiam de bilhetes a preços reduzidos".

A morte de um adepto italiano foi também lembrada no comunicado. "Em abril deste ano a claque No Name foi mais uma vez responsável por uma morte de um adepto", atiram os "portistas".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Em abril deste ano a claque No Name foi mais uma vez responsável por uma morte de um adepto"

No mesmo comunicado, os "azuis e brancos" acusam acusam, ainda, os "sucessivos governos", de "cumplicidade" para com o Benfica, sendo "incapazes de fazer cumprir as leis".

Vieira não reconhece claques e Benfica pode jogar na Luz

O comunicado do F.C. Porto surge no dia seguinte às declarações de Luís Filipe Vieira, negando a existência de claques organizadas afetas ao Benfica. "Sei que o Benfica tem sócios organizados, mas nunca ouvi falar em claques, são sócios do Benfica e têm tantos direitos como eu", afirmou o dirigente encarnado.

Em declarações aos jornalistas no centro de estágios do Seixal, Luís Filipe Vieira disse que "neste momento vale tudo para o Benfica não ser campeão".

"Nos últimos cinco anos o Benfica não foi campeão de nenhuma pré-época, mas ganhou quatro campeonatos e perdeu um a minutos do fim", disse, acrescentando: "Estamos fechados e focados que vamos ser 'penta'".

No sábado, o JN tinha noticiado que o que o Benfica estava impedido de realizar jogos na Luz por questões de segurança.

Os encarnados confirmaram, na segunda-feira, terem sido notificados do despacho do presidente do IPDJ, a "deferir o registo do novo regulamento de segurança de utilização do Estádio da Luz" e, em consequência, "a garantir a possibilidade de aí serem realizados espetáculos desportivos".