Federação estabelece novo recorde de praticantes

A Federação Portuguesa de Futebol assinalou, esta quinta-feira, o recorde de praticantes federados, com 170.585 inscritos na época 2016/17, numa altura em que as inscrições permanecem abertas.

"São 170.585 praticantes federados de futebol, futsal e futebol de praia, vertentes masculinas e femininas, que representam um novo recorde absoluto de inscritos na FPF. Com o período de inscrições aberto até final da época, verifica-se que a FPF, além de bater os 168.658 praticantes inscritos no total da época 2015/16, tem um crescimento homólogo de 7.647 praticantes, o que representa um crescimento percentual de 4,7% em relação à mesma data em 2016", lê-se no comunicado do organismo.

De acordo com a FPF, o número de praticantes de futebol aumentou 5,1%, para os 139.425 e de, futsal 3,1%, para os 31.160 praticantes, destacando o "crescimento vertiginoso" no futebol feminino, de 33%, para um total de 3.818 jogadoras.

"O período de inscrições para a corrente época termina a 31 de maio, com exceção do futebol de praia que permanece aberto e cujos dados ainda não estão contabilizados nesta análise", salvaguarda a FPF.