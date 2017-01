Federer faz história no Open da Austrália

Hoje às 16:12, atualizado às 16:22 Facebook

O tenista suíço eliminou Mischa Zverev e tornou-se no mais velho a atingir as meias-finais em Melbourne desde 1978.

Roger Federer tornou-se nesta terça-feira o tenista mais velho a atingir as meias-finais do Open da Austrália nos últimos 40 anos, num dia em que a veterana norte-americana Venus Williams também continuou a desafiar a idade.

Federer, 17.º do Mundo, derrotou o alemão Mischa Zverev, 50.º do mundo e que já tinha afastado o líder da hierarquia, Andy Murray, em apenas três "sets", pelos parciais de 6-1, 7-5 e 6-2.

Aos 35 anos, o suíço tornou-se o tenista mais velho a atingir as meias-finais do torneio australiano desde 1978, altura em que Arthur Ashe cometeu idêntica proeza, e também o mais velho em qualquer prova do Grand Slam desde que Jimmy Connors atingiu a mesma fase do Open dos Estados Unidos de 1991.

Federer, que tenta conquistar o quinto troféu em Melbourne, depois dos sucessos em 2004, 2006, 2007 e 2010, aumentou para 41 o recorde de presenças nas meias-finais dos quatro maiores torneios mundiais, marcando encontro com o compatriota Stanislas Wawrinka na antecâmara da final.

Wawrinka, número quatro do mundo, também só necessitou de três "sets" para se impor ao francês Jo-Wilfried Tsonga, 12.º do 'ranking', pelos parciais de 7-6 (7-2), 6-4 e 6-2.

Com mais um ano do que Federer, Venus Williams, de 36, também fez história no setor feminino, ao tornar-se a mais velha semifinalista de um Grand Slam em 23 anos, depois de bater a russa Anastasia Pavlyuchenkova nos quartos de final, por 6-4 e 7-6 (7-3).

Para isso disputar a final, Venus Williams terá de ultrapassar a compatriota Coco Vandeweghe, 35.ª da hierarquia mundial, que vai estrear-se nas meias-finais de um "major", depois de hoje ter batido a espanhola Garbine Muguruza, por 6-4 e 6-0.