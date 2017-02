Feirense vence Rio Ave com arte de Platiny

Hoje às 22:54 Facebook

A equipa de Santa Maria da Feira derrotou os vila-condenses, por 2-0, e já tem oito pontos de vantagem em relação aos lugares de descida de divisão.

O duelo começou praticamente com um momento de magia de Platiny. O avançado assinou o primeiro golo da partida, num fantástico pontapé de moinho, logo aos seis minutos da primeira parte.

A reação do Rio Ave esbarrou no segundo golo do Feirense, apontado por Karamanos, à entrada do último quarto de hora da partida. Ainda assim, os vila-condenses reduziriam a desvantagem, aos 90 minutos, por Gonçalo Paciência, Roderick ainda desperdiçou uma chance para o empate e, depois, já era tarde de mais para a reviravolta.

Com o desaire desta segunda-feira, a equipa de Luís Castro perdeu a oportunidade de se colar ao Marítimo, no sexto posto do campeonato.