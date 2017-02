Fejsa ausente no regresso de Jonas

L.A. Hoje às 20:31 Facebook

A ausência de Fejsa constitui a principal novidade da lista de convocados do Benfica, divulgada na noite desta quinta-feira, para o jogo diante do Desportivo de Chaves, sexta-feira (21 horas), na Luz.

O médio sérvio dos encarnados contraiu uma entorse na tibiotársica esquerda e falha o encontro frente aos flavienses, referente à 23ª jornada da Liga. Jonas volta aos eleitos, assim como Ederson, que cumpriu castigo no embate diante do Sporting de Braga. Paulo Lopes e André Horta também deixam o lote de opções do técnico Rui Vitória.

Luisão, Jardel, André Almeida, Nélson Semedo, Lindelof, Eliseu, Filipe Augusto, Carrillo, Samaris, Salvio, Rafa, Zivkovic, Pizzi, Cervi, Jovic , Mitroglou e Raúl Jiménez completam o puzzle benfiquista.

Por outro lado, o espanhol Grimaldo é o único elemento que ainda integra o boletim clínico. O jogador recupera de uma cirurgia à parede abdominal.