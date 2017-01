Fejsa e Mitroglou regressam ao onze benfiquista

Hoje às 19:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Os regressos de Fejsa e Mitroglou constituem as principais novidades do onze do Benfica que, na noite desta segunda-feira, enfrenta o Vitória de Setúbal, no Bonfim,

Os jogadores recuperaram de lesões e voltam ao desenho principal dos encarnados. Lindelof, André Almeida, Zivkhovic e Cervi também reentram no puzzle principal em relação ao esquema escolhido no último embate com o Moreirense.

Ederson, Luisão, Nelson Semedo, Pizzi e Jonas mantêm o estatuto. O Benfica enfrenta os sadinos pressionado pela aproximação do F.C. Porto - menos um ponto com mais um jogo - e depois do desaire na Taça da Liga.

Onzes

V. Setúbal: Bruno Varela, Arnold, Frederico Venâncio, Fábio Cardoso, Vasco Fernandes, Nuno Pinto, Mikel, Bonilla, Amaral, Edinho e Zé Manuel.

Suplentes: Trigueira, Pedro Pinto, Santana, Meyong, Vasco Costa, Pedrosa e André Sousa.

Benfica: Ederson, Nelson Semedo, Luisão, Lindelof, André Almeida, Fejsa, Pizzi, Cervi, Zivkovic, Jonas e Mitroglou.

Suplentes: Júlio César, Samaris, Carrillo, Eliseu, Rafa, Jardel e Jovic.