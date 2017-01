Fejsa e Mitroglou regressam aos convocados do Benfica

JN Hoje às 21:12 Facebook

Os regressos de Fejsa e Mitroglou, que falharam o encontro frente ao Moreirense, da Taça da Liga, devido a problemas físicos, são as principais novidades da convocatória do Benfica para o encontro desta segunda-feira, diante do V. Setúbal.

Em sentido contrário, estão os argentinos Lisandro e Salvio, que estão entregues ao departamento médico e, por isso, não são opção.

O central tem um traumatismo da extremidade proximal da perna e joelho esquerdos e Salvio uma entorse da tibiotársica direita.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Ederson e Júlio César;

Defesas: Luisão, Lindelof, Eliseu, Jardel, André Almeida, Hermes e Nélson Semedo;

Médios: Fejsa, Samaris, Carrillo, Zivkovic, Pizzi, Cervi, Rafa e Celis;

Avançados: Raúl Jiménez, Jonas, Mitroglou e Luka Jovic.