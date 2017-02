Fejsa falha visita do Benfica à Amoreira

Hoje às 20:36 Facebook

O médio sérvio continua fora das escolhas de Rui Vitória, por lesão, e o técnico fez apenas uma alteração nos convocados, garantindo que o objetivo das águias é conquistar a 26.ª Taça do seu historial.

Depois da ausência frente ao Chaves, para o campeonato, Fejsa não recuperou do problema física e não visita a Amoreira, enquanto Hermes entra na lista de 20 convocados para o lugar de Luka Jovic.

"Espero um Estoril forte, se bem que esse jogo [do campeonato] já tinha sido complicado. Amanhã vão lutar de uma forma determinada para ir ao Jamor", admitiu Rui Vitória na conferência de imprensa de antevisão do encontro, garantindo que as águias só têm um objetivo.

"O objetivo fundamental do Benfica é ter a sua 26.ª Taça de Portugal, desde o início da época que dizemos que queremos chegar à final. Mais de 150 equipas gostavam de estar no nosso lugar, mas ainda falta passar as meias-finais. Amanhã, no caminho para o Estoril, vamos passar pelo Jamor e mais tarde podemos lá parar se trabalharmos bem", explicou.