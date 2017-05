Ferido grave mancha eleições no Paços de Ferreira

Joaquim Jorge Ontem às 23:49 Facebook

Um jovem adepto do Paços de Ferreira ficou ferido, com gravidade, na noite desta quinta-feira quando se encontrava a festejar a reeleição do presidente dos castores, Paulo Meneses.

O adepto sofreu ferimentos graves, quando um petardo lhe rebentou nas mãos, tendo sido assistido pelo INEM no local. O incidente ocorreu à porta do Estádio Capital do Móvel, quando um grupo de adeptos lançou uma série de petardos para festejar o resultado das eleições.

Segundo testemunhas, o adepto ficou com a mão em muito mau estado e continua a ser assistido no local.