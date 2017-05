Fernando Fonseca no onze do F. C. Porto frente ao Marítimo

Hoje às 19:32, atualizado às 19:35 Facebook

O lateral da equipa B, Fernando Fonseca é aposta de Nuno Espírito Santo para substituir Maxi Pereira no onze do F. C. Porto com o Marítimo. Jogo tem o pontapé de saída marcado para as 20.30 horas. Brahimi e Herrera regressam ao onze dos azuis e brancos.

Após cumprir dois jogos de castigo, Brahimi volta à titularidade nos dragões, tal como o mexicano Herrera. Porém, a maior novidade é Fernando Fonseca, que se irá estrerar pela equipa principal do F. C. Porto.

Marítimo: Charles; Patrick, Zainadine, Raul e Luís Martins; Erdem Sem, Fransérgio e Coronas; Alex Soares, Keita e Edgar Costa.

F. C. Porto: Casillas; Fernando Fonseca, Felipe, Marcano e Alex Telles; Rúben Neves, André André e Herrera; Brahimi, Soares e Otávio.