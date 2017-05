Federação confirma vídeo-árbitro na próxima época

Hoje às 12:01, atualizado às 12:07 Facebook

O recurso ao vídeo-árbitro entrará em vigor na próxima época de futebol na I Liga, revelou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.

O responsável máximo do futebol português explicou que a época de 2017/18 estava destinada a ser de testes, uma vez que a aplicação do vídeo-árbitro seria definitiva em 2018/19, mas que o órgão que rege as leis da arbitragem pode, em função da capacidade de cada Federação, autorizar a utilização oficial.

"Já recebemos a indicação de que isso será possível no nosso caso", salientou Fernando Gomes em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Esta ferramenta será muito importante para diminuir a margem de erro

Assim, o sistema de "auxílio" aos árbitros será "introduzido oficialmente em todos os jogos da Liga na época 2017/18", indica a FPF, no sentido de "dar as melhores condições aos árbitros".

"Queremos claramente que os árbitros errem cada vez menos e esta ferramenta, estamos convencidos, será muito importante para diminuir a margem de erro", justifica ainda Fernando Gomes, esclarecendo que os custos, elevados, serão assumidos pela FPF.

O dirigente historiou também o processo deste avanço tecnológico em matéria de arbitragem, desde há cerca de ano e meio, e que levou o organismo a testar o sistema em modo "off line" em nove jogos da Taça de Portugal, além de estar previsto em direto já na Taça de Portugal, a 28 de maio, na final entre Benfica e Vitória de Guimarães.

A Final da Taça de Portugal será o culminar de um processo longo

"Vamos testar 'live' na Final da Taça de Portugal. Já tivemos nove ou dez árbitros envolvidos nestes testes e foram dois árbitros portugueses que testaram a sua utilização para a FIFA. A Final da Taça de Portugal será o culminar de um processo longo, com um enorme envolvimento da nossa equipa", acrescentou.

O processo teve início a 5 de março de 2016, quando o International Board aprovou o vídeo-árbitro, com dois anos para restes, e em junho assinou o protocolo que incluiu Portugal entre seis países pioneiros, juntamente com Austrália, Brasil, Alemanha, Holanda e Estados Unidos.

Em 2016/17 o início da época futebolística em Portugal arrancou com a Supertaça entre o campeão Benfica e o vencedor da Taça de Portugal Sporting de Braga (3-0), num jogo em que o vídeo-árbitro foi testado "offline".

Depois disso, mais oito jogos tiveram o acompanhamento do vídeo, sem ser em direto, todos da Taça de Portugal, até ao teste que decorrerá a 28 de maio, no Estádio do Jamor, naquele que será o primeiro em direto e antes da introdução na I Liga da próxima época.