Mais de uma centena de adeptos receberam esta segunda-feira, de forma entusiasta, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, a equipa do Óquei de Barcelos, que domingo conquistou, pela segunda vez consecutiva, a Taça CERS da modalidade.

Trajados a rigor e entoando cânticos alusivos ao facto do emblema minhoto ser bicampeão europeu, os adeptos do clube e os familiares de jogadores, trajados a rigor, tiveram uma reação calorosa à equipa assim que esta atravessou a porta das chegadas.

Alguns apoiantes mais entusiastas chegaram mesmo a saltar as barreiras de proteção para abraçar jogadores, treinadores e dirigentes, num clima de euforia, mas sem incidentes, em que o troféu conquistado foi exibido à multidão.

Os festejos seguiram depois para a cidade de Barcelos, onde a comitiva vai ser recebida por mais adeptos e simpatizantes do clube, junto ao pavilhão local.