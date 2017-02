FIFA pondera mudar de cidade jogos do Mundial sub-17 devido à poluição

Hoje às 10:42, atualizado às 10:44 Facebook

A FIFA está a ponderar transferir para outra cidade os jogos do Mundial de futebol sub-17 agendados para Nova Deli, Índia, devido aos elevados níveis de poluição.

Javier Ceppi afirmou que a qualidade do ar em Nova Deli, uma das cidades mais poluídas do mundo, "é bastante preocupante, sobretudo depois do Festival Diwali, também conhecido como Festival da Luzes, que decorre em outubro, o mês no qual decorrerá o Mundial".

"Os horários e os locais dos jogos ainda não estão finalizados. Uma das razões para que isso aconteça é a poluição em Nova Deli, que é uma preocupação muito séria", afirmou Ceppi, em declarações ao jornal Indian Express.

O diretor do torneio admitiu que "é impossível reduzir a poluição de um dia para o outro para a quantidade considerada mínima para a realização de jogos".

O Mundial de sub-17 deverá realizar-se em várias cidades da Índia, entre as quais Nova Deli, entre seis e 18 de outubro.

No ano passado, os níveis de poluição verificados durante o festival, período durante o qual são feitos vários espetáculos com fogo de artifício, obrigaram ao encerramento de 1800 escolas de Nova Deli.