FIFA quer acabar com o fora de jogo

Hoje às 16:33, atualizado às 17:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A ampliação do Mundial de futebol, de 32 para 48 seleções, pode ter sido apenas a primeira de várias mudanças significativas a introduzir pela FIFA, no mandato de Gianni Infantino.

Marco Van Basten, diretor geral para o desenvolvimento técnico da FIFA, assumiu esta quarta-feira que estão a ser estudadas várias ideias que pretendem alterar os moldes da competição, apontadas para o Mundial de 2026.

Entre as ideias em cima da mesa, estão acabar com o fora de jogo, exclusões temporárias em vez de cartões amarelos e um duelo de cinco tentativas entre guarda-redes e jogador, em substituição do desempate por penáltis, com o segundo a dispor de oito segundos para rematar, partindo a 25 metros da baliza.

A antiga estrela do futebol holandês defende também a introdução de possíveis regras adaptadas de outros desportos, como a exclusão por faltas, como acontece no basquetebol, na lógica de que "um jogador só possa fazer cinco faltas e tenha de abandonar o campo a seguir". Do râguebi, Van Basten defende a adaptação de que "só o capitão possa falar com o árbitro".

Van Basten propõe, igualmente, que seja aumentado o número de substituições, ainda que encontre reticências sobre eventuais perdas de tempo. "Falamos de uma ou duas substituições no prolongamento. Via-o com bons olhos", afirmou.