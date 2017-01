Figo dá "voto de confiança" a Jorge Jesus

Hoje às 17:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-internacional português recordou os "trabalhos fantásticos" do treinador do Sporting.

O ex-futebolista Luís Figo defendeu esta quinta-feira que o treinador do Sporting, Jorge Jesus, merece "um voto de confiança", apesar de reconhecer que "a vida de treinador despende dos resultados" e que os dos leões não têm sido brilhantes.

"É uma pessoa que aprecio. Tem feito trabalhos fantásticos nos anos recentes. Por isso, acho que há que lhe dar um voto de confiança", disse Figo, à margem da apresentação e oficialização do projeto Casa Fundação Luís Figo, em Algés.

"Cada parte da estrutura terá a sua responsabilidade tanto nas vitórias, como nas derrotas", acrescentou Figo, desvalorizando as críticas às contratações do Sporting para esta época: "há jogadores que se adaptam mais rapidamente e outros que demoram um pouco mais".

Por outro lado, o ex-jogador do Sporting descartou a possibilidade de apoiar qualquer candidato à presidência do clube nas eleições de 4 de março, mas admitiu ter uma "excelente relação" com o atual presidente Bruno de Carvalho.