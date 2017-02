Filipe Augusto quer ajudar Benfica a conquistar títulos

Rui Farinha Hoje às 17:26 Facebook

Filipe Augusto é reforço do Benfica até 2022. Nesta quarta-feira, em declarações à BTV, o médio, de 23 anos, afirmou que deseja "ajudar o clube a conquistar os seus objetivos".

Sobre a posição em que mais aprecia jogar, o jogador revelou que atua "tanto na posição seis como na oito". "De preferência na oito. Acredito que tenho um bom passe, faço boa marcação e finalizações de longa distância", esclareceu.

Nas primeiras horas de camisola das águia ao peito, revelou que já conversou com o treinador Rui Vitória. "Perguntou como estava e falou de algumas questões de jogo, o que é normal. Com o tempo vamos ter mais diálogos, quero aprender e evoluir", salientou.

Filipe Augusto também elogiou o centro de estágio dos encarnados - "é um dos melhores do Mundo" - e acrescentou que está a sentir-se muito bem. "Joguei junto com o Rafa e o Ederson e alinhei contra a maioria dos meus novos companheiros. O plantel tem muitos brasileiros, o capitão Luisão, Jonas e outros", salientou. Na Luz, vai jogar com a camisola 6.