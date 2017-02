Filipe Augusto, Salvio e Pizzi na convocatória do Benfica

Hoje às 20:05, atualizado às 20:06 Facebook

As entradas de Filipe Augusto, Salvio e Pizzi constituem as principais novidades da lista de 20 de eleitos de Rui Vitória, divulgada este sábado, para o encontro de domingo (18 horas) diante do Nacional, na Luz.

O mais recente reforço das águias entre diretamente nas contas do técnico. Salvio recupera após a lesão e Pizzi também integra o grupo de eleitos. Ederson, Júlio César, Luisão, Lindelöf, Jardel, Eliseu, André Almeida, Nelson Semedo, Fejsa, Samaris, Carrillo, Zivkovic, Cervi, Rafa, Jonas, Mitroglou e Jovic completam o puzzle benfiquista.