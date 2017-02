Fim da linha para o Sutton e hora de jantar para Shaw

M.P. Hoje às 21:56, atualizado às 22:17 Facebook

Os "gunners" estão nos quartos de final da Taça de Inglaterra, depois de vencerem o Sutton, da 5.ª Divisão inglesa, por 2-0. Apesar da desilusão, a noite foi de festa no Estádio Borough e até deu para um jantar em pleno banco de suplentes.

Habituado a outros palcos - o recinto do Sutton tem capacidade para cinco mil espectadores e estava completamente cheio -, o Arsenal não facilitou e carimbou a passagem à próxima eliminatória da prova com golos de Lucas Perez e Theo Walcott.

O encontro teve momentos hilariantes, com a entrada de um "streaker" - um adepto que invadiu o relvado em trajes menores - e, sobretudo, a imagem do guarda-redes suplente do Sutton, Wayne Shaw, a comer uma sandes no banco de suplentes enquanto decorria a segunda parte. O guardião, conhecido pela envergadura robusta (é uma forma simpática de dizer), acabou por não entrar na partida, que teve direito a uma invasão pacífica de campo no final.

O momento do jogo ficou eternizado em vídeo:

A aventura do Arsenal contra equipas não profissionais não fica por aqui já que, nos quartos de final, a formação de Arsène Wenger vai defrontar o Lincoln, também da 5.ª Divisão. Será que vai haver surpresa?