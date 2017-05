Hoje às 19:44, atualizado às 19:50 Facebook

A final da Taça da Rússia, ganha pelo Lokomotiv Moscovo, acabou da pior maneira, com os jogadores envolvidos em cenas de violência.

A final da Taça da Rússia terminou com o triunfo do Lokomotiv Moscovo, mas também com quatro jogadores expulsos, por se terem envolvido em cenas de pancadaria.

Manuel Fernandes foi um dos protagonistas da batalha campal, que começou já no período de descontos, quando os jogadores moscovitas festejavam a conquista, graças aos dois golos de vantagem (2-0).

O médio português foi agredido e rapidamente a confusão alastrou a outros jogadores. Farfán e Ari, do Lokomotiv, e Artyon Fidler e Edgar Manucharyan, no Ural, foram expulsos.