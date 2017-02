Fiorentina de Paulo Sousa goleada em Roma

Ontem às 22:36 Facebook

A equipa romana venceu, por 4-0, em jogo da 23.ª jornada da liga italiana, e segurou o segundo lugar no campeonato.

A Roma está agora a quatro pontos da líder Juventus, que tem 54, e tem mais dois do que o Nápoles, que é terceiro com 48. A Fiorentina está no sétimo lugar, com 37 pontos, a cinco dos lugares europeus e os mesmos do AC Milan, que é oitavo.

A formação de Paulo Sousa não perdia para o campeonato há cinco jornadas, mas os muitos erros defensivos fizeram a diferença para a Roma num jogo de sentido único.

Apesar de terem disposto de várias oportunidades para marcar, o golo dos homens da casa só chegou aos 39 minutos, por intermédio do bósnio Dzeko, melhor marcador do campeonato italiano, depois de uma assistência do capitão De Rossi.

O segundo golo pertenceu ao argentino Fazio, em resposta a novo passe do capitão dos romanos (59), com a Fiorentina sem capacidade de resposta.

Aos 75 minutos, Nainggolan recebeu um cruzamento de Strooman e fez o terceiro. Oito minutos depois, Dzeko aproveitou um mau atraso para fazer o 4-0 final, com a Fiorentina incapaz de reagir ao resultado durante todo o encontro.