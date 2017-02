Fiorentina de Paulo Sousa volta a desiludir

Hoje às 21:38 Facebook

Depois de duas derrotas consecutivas, uma das quais a ditar o adeus à Liga Europa, a equipa de Florença esteve muito perto de voltar aos bons resultados, mas acabou por empatar, em casa, com o Torino, a duas bolas.

A derrota, em casa, com o Borussia Monchengladbach atirou a Fiorentina para fora das competições europeias e deixou o treinador português numa situação complicada, que a equipa não conseguiu resolver esta segunda-feira.

Tal como aconteceu frente aos alemães, a Fiorentina teve uma vantagem de dois golos - Saponara e Kalinic -, mas permitiu a recuperação do adversário, que até começou por desperdiçar uma grande penalidade, por Belotti, aos 62 minutos.

O jogador conseguiria a redenção três minutos depois, reduzindo para 2-1, e foi elevado ao estatuto de herói, quando assinou o empate, a cinco minutos dos 90.

Com este resultado, a Fiorentina mantém o oitavo lugar da Serie A, com 41 pontos, mais cinco do que o adversário desta segunda-feira.