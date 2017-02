Foto de Benzema gera polémica na Martinica

Hoje às 18:10 Facebook

O Parque Natural da Martinica, nas Caraíbas, apresentou queixa contra Karim Benzema, estrela do Real Madrid, pelo facto de o jogador tirar uma foto a agarrar uma Iguana, espécie protegida naquele território. O incidente é noticiado pela imprensa francesa

O jogador publicou a imagem nas redes sociais, respeitante a uma passagem pela ilha, durante as férias de Dezembro. Segundo, o diário La Provence"', o Parque Natural apresentou queixa contra o futebolista por violação de uma norma do código do ambiente "em face da captura e perturbação de uma espécie protegida"

"Benzema será sempre bem-vindo à Martinica, mas deve ter cuidado. As estrelas do futebol não estão acima da lei e devem cumpri-las", refere Louis Boutrin, presidente do parque natural, citado pelo periódico.