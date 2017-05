FPF estreia cartão para premiar boas ações

Hoje às 17:29 Facebook

O cartão branco será utilizado no Torneio Lopes da Silva, competição de sub-14, que decorrerá de 24 a 30 de junho.

O cartão branco, iniciativa que visa premiar as ações de fair play, será utilizado no Torneio Lopes da Silva, competição de sub-14, que decorrerá de 24 a 30 de junho, anunciou, esta terça-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Trata-se de uma ferramenta que servirá para reconhecer e premiar os comportamentos corretos no terreno de jogo, aplicando-se a jogadores, técnicos e também adeptos", explica a entidade federativa na página oficial.

O organismo adianta a vontade de alargar, em 2017/18, a amostragem do cartão branco em todas as competições nacionais de formação, com o objetivo de melhorar o futebol, "incutindo condutas exemplares que contagiem todos os agentes desportivos".

"É um cartão com valor simbólico que se destina a estimular o fair-play. Queremos valorizar e recompensar os comportamentos positivos, para que cresça o respeito mútuo e o jogo limpo no futebol nacional", justificou o presidente do Conselho de Arbitragem, José Fontelas Gomes.