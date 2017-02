Francis Koné salva a vida a guarda-redes adversário

Hoje às 18:20, atualizado às 18:23 Facebook

Depois de um choque com um colega de equipa, Martin Berkovec começou a sufocar, mas a rápida intervenção do antigo jogador do Olhanense foi decisiva e o guardião salvou-se.

Tudo aconteceu no sábado, durante a partida entre o Slovacko e o Bohemians, do campeonato checo e Koné foi rápido a reagir, auxiliando o colega de profissão até chegar a equipa médica.

Em entrevista ao site brasileiro "UOL Esporte", Koné recusou o estatuto de herói, até porque não foi a primeira vez que tal lhe aconteceu na carreira.

"Foram duas em África e outra na Tailândia. Para falar a verdade, esta foi uma das fáceis, apesar de todos terem ficado muito assustados. Eu estava na jogada e quando houve o choque entre o guarda-redes e o central foi realmente muito forte. O barulho foi assustador. Todos correram para ver se o guarda-redes estava bem", começou por explicar o avançado.

"Eu vi logo que estava inconsciente, sem nenhuma reação, com os olhos a virar-se e a boca a ficar dura. Abri imediatamente a boca dele para ver como estava a língua. Nestes momentos de convulsão, a pessoa fica muito forte. Então coloquei as mãos dele sobre o peito e sentei-me em cima para ele não me atingir. Coloquei ele de lado e comecei a puxar a língua. A boca que estava seca começou a ficar molhada com saliva. Os médicos chegaram e deram sequência ao tratamento", contou o avançado do Togo.

Koné ajudou, assim, a salvar mais uma vida e recebeu os parabéns de alguém muito especial: "Depois do jogo, falei com a minha mãe e ela disse-se que talvez Deus tenha reservado isto para mim, lembrando que esta não foi a primeira nem a última vez que me acontecerá algo parecido", revelou o atacante.