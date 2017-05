Francisco J. Marques diz que jogo de Vila do Conde sintetiza Liga

JN Ontem às 23:55 Facebook

O diretor de comunicação do F. C. Porto criticou, no programa "Universo Porto - da Bancada", exibido nesta terça-feira, a arbitragem do último Rio Ave-Benfica, que deixou as águias a uma vitória do título.

"O jogo de Vila do Conde sintetiza bem o que tem sido o campeonato. Vá-se lá saber porquê mas a arbitragem toma partido e tem influência direta no desfecho dos jogos. O lance do penálti nem é o mais evidente. A falta do Cervi, que já tinha cartão amarelo, passar em claro ao árbitro e ao assistente não se percebe. É o regime de exceção de que gozam os jogadores do Benfica", afirmou Francisco J. Marques, que defende ser "difícil encontrar uma jornada sem casos graves".

"Ou o F. C. Porto foi prejudicado - o que não aconteceu nos dois últimos jogos - ou o Benfica é claramente beneficiado", explicou o responsável portista, que apontou o dedo a Jonas: "Mandou um jogador do Marítimo tomar naquela parte e foi contra o treinador Nuno Espírito Santo no clássico, sem que nada acontecesse. Há sempre um pormenor em que o Benfica sai beneficiado."

Francisco J. Marques apontou ainda o dedo ao árbitro Rui Costa, por alegada dualidade de critérios. "As imagens são esclarecedoras. O lance do Otávio contra o Feirense é muito mais penálti do que o do Tondela contra o V. Setúbal. Rui Costa cometeu um crime lesa-futebol, prejudicou a verdade da competição. Parece que faz parte do grupo de salvação do Tondela, que tem uma águia no seu símbolo", frisou.